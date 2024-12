Equilibrado e imprevisível, Brasileirão tem o que europeus mais querem

Ter campeonatos que sejam equilibrados e imprevisíveis ao mesmo tempo é o maior desafio dos dirigentes europeus. E, até agora, nenhuma das cinco maiores ligas (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) achou um caminho para alcançar isso.

Estêvão comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Cruzeiro pelo Brasileirão Imagem: FáBIO BARROS/ESTADÃO CONTEÚDO

Embora possam pareçam sinônimos, as duas palavras têm significados distintos: um campeonato equilibrado é aquele que tem clubes brigando ponto a ponto e só é decidido na reta final (a Bundesliga de 2022-23 ou a Premier League de 2023-24, por exemplo).

Já um torneio imprevisível é aquele de difícil prognóstico, em que há várias equipes que realmente podem vencer. A Série A italiana é quem mais se aproxima do Brasileirão nesse sentido atualmente.

Para entender melhor o cenário e o contexto de cada campeonato, façamos um recorte de cinco anos, desde 2020. O período contempla as últimas cinco temporadas europeias (de 2019-20 a 2023-24), e as cinco edições mais recentes do Brasileirão, incluindo a atual.

Vini Jr e Raphinha durante jogo entre Real Madrid e Barcelona em julho de 2023 Imagem: Icon Sportswire/Icon Sportswire via Getty Images

Brasileirão: a inveja das grandes ligas

Com três campeões em quatro anos (e a caminho do quarto, se o Botafogo confirmar o favoritismo), o Brasileirão tem confirmado sua fama de ser um dos torneios mais imprevisíveis do mundo.