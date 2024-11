Barcelona faz 125 anos: quem é o maior brasileiro da história do clube?

Desde o meio-campista Fausto, em 1931, até Vitor Roque, que chegou no início de 2024, o Brasil viu os caminhos de seu futebol se cruzarem muitas vezes com os do clube catalão.

E, nesta data tão simbólica para o Barcelona, uma pergunta persiste: quem foi o maior jogador brasileiro da história do clube azul e grená?

Para tentar encontrar uma resposta, a coluna formou um júri de respeito, com dez jornalistas que já nasceram mergulhados no dia a dia do Barcelona, que conhecem muito bem a história, as regras não escritas, a mentalidade e a alma do torcedor culé.

O júri foi escalado com Ramon Besa (El País), Toni Padilla (Ara), Roger Xuriach (Panenka), Laia Bonals (El Periódico), Sergio V. Jodar (Relevo), Danae Boronat (TVE), Joan Barau (Mediapro), Jaume Marcet (Sport), Albert Martín (La Caverna Azulgrana) e Albert Valor (Opta).

A regra é clara: cada convidado deveria escolher cinco jogadores, colocá-los em ordem e explicar cada escolha. Para fazer um ranking final, cada menção em primeiro lugar vale 5 pontos; o segundo lugar vale 4, e assim até o quinto, que dá 1 ponto.

Ao todo, 9 jogadores foram citados. A lista abaixo vai do nono ao primeiro, com algumas das explicações dos jurados: