Não é novidade: cabeça de porco já foi estrela em Barcelona x Real Madrid

Cabeça de porco foi arremessada no campo da Neo Química Arena durante Corinthians x Palmeiras Imagem: ALEX MIRANDA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A cabeça do dérbi

A cabeça de porco que entrou para a história dos dérbis foi lançada no gramado aos 28min do primeiro tempo. Ela caiu próxima à linha de fundo e foi chutada para fora do gramado pelo atacante Yuri Alberto.

"Achei que fosse uma almofada, quase machuquei o pé", disse o jogador do Corinthians em entrevista na saída de campo.

Segundo as primeiras informações da polícia, a cabeça de porco entrou no estádio horas antes do início da partida. Ao menos três pessoas responsáveis pelo episódio já estão sendo investigadas — duas delas já foram identificadas pelas autoridades policiais.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou o lançamento da cabeça de porco e de outros objetos na súmula da partida.