Vini Jr.: Real alega desrespeito para justificar ausência na Bola de Ouro

O prêmio é organizado pela revista France Football e, nesta temporada, também pela Uefa, principal entidade do futebol europeu. Nos últimos anos, o Real Madrid e a Uefa entraram em conflito por causa da proposta, liderada pelo clube espanhol, de criação de uma Superliga; o boicote desta segunda é mais um capítulo na batalha.

A comitiva do Real Madrid rumo a Paris seria composta pelos três concorrentes ao prêmio de melhor jogador da temporada 2023-24 — Vini, Carvajal e Bellingham —, além do presidente Florentino Pérez, do diretor Emílio Butragueño, do goleiro Andriy Lunin (candidato a melhor da posição) e do treinador Carlo Ancelotti, que também concorre a prêmio.

Rodri, do Manchester City, comemora gol contra o Sheffield pelo Campeonato Inglês Imagem: Chloe Knott - Danehouse/Getty Images

Com a confirmação do próprio Real Madrid de que nenhum de seus jogadores será premiado, o grande favorito à Bola de Ouro passa a ser o volante Rodri, do Manchester City e da seleção espanhola.

Na temporada passada, Rodri foi o quinto colocado na premiação, vencida por Lionel Messi. Vini Jr. terminou na sexta posição. Na temporada 2023-24, o volante conquistou a Eurocopa com a seleção da Espanha e chegou a 74 partidas em campo (por clube e seleção) sem perder.

Vini Jr., por sua vez, foi a grande estrela da conquista do Real Madrid na Champions League, marcando quatro gols na fase de mata-mata, incluindo um na final contra o Borussia Dortmund. O brasileiro também conquistou os títulos da Liga Espanhola e da Supercopa da Espanha.