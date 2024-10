Brasileiros pelo mundo: atacantes 'gringos' brilham na volta da Data Fifa

Vitor Roque marcou o segundo gol pelo Bétis Imagem: Jesus Ruiz/Getty

Outro atacante que brilhou na Liga Espanhola foi Vitor Roque. Foi dele o primeiro na vitória do Bétis sobre o Osasuna, por 2 a 1, fora de casa. O gol foi o segundo de Roque em oito partidas pelo clube andaluz; ele foi eleito o melhor em campo e tem ganhado espaço com o técnico Manuel Pellegrini e ainda espera pela primeira convocação com Dorival Jr.

Ainda em LaLiga, Raphinha voltou a se mostrar como peça fundamental do Barcelona de Hansi Flick. Jogando com liberdade de movimentos no ataque, o brasileiro deu uma assistência "sem querer" para Lewandowski e criou boas jogadas ofensivas na goleada por 5 a 1 sobre o Sevilla, em Montjuic. Titular com Dorival, Raphinha vem consolidando ainda mais a condição de peça importante no ataque da seleção.

Evanilson foi peça importante na vitória surpreendente sobre o Arsenal Imagem: Reprodução/X/@afcbournemouth

Na Inglaterra, a grande zebra da rodada teve assinatura brasileira: Evanílson não marcou na vitória do Bournemouth sobre o Arsenal, por 2 a 0, mas sofreu a falta que causou a expulsão de William Saliba, no lance que mudou a partida. Convocado por Dorival para a Copa América, o atacante espera uma nova chance na seleção.

Em Portugal, o Porto — ex-time de Evanílson — superou o Sintrense por 3 a 0, na Taça de Portugal. O gol que abriu o caminho da vitória foi marcado por Galeno, outro que já foi convocado pelo atual treinador da seleção, mas não voltou a ser lembrado. Nesta temporada, o ponta-esquerda chegou a jogar até como lateral, mas nas últimas partidas voltou à sua posição original.