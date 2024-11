Brasileiros pelo mundo: Marta é campeã, Pec supera Messi e Cunha dá show

O próximo desafio do La Galaxy será a final da Conferência Leste, contra o Seattle Sounders, que superou o favorito LA FC por 2 a 1, na prorrogação. No Oeste, a final da conferência terá Orlando City x New York RB.

Cunha celebra com o volante André na vitória do Wolverhampton Imagem: Divulgação/Wolverhampton

Show de Matheus Cunha na Premier League

Longe do topo da tabela da Premier League e ignorado por Dorival Júnior nas listas da seleção brasileira, Matheus Cunha continua fazendo uma temporada especial no Wolverhampton.

No sábado, ele foi o grande responsável pela vitória por 4 a 1 sobre o Fulham, de virada, na casa do rival. Cunha marcou dois gols e deu assistência para João Gomes balançar as redes.

Os lances dos gols do atacante mostram o nível que ele atingiu na atual temporada, apesar da campanha ruim dos Wolves. No primeiro, Cunha recebeu lançamento de 60 metros de Mario Lemina, dominou na corrida e finalizou; no segundo, bateu de chapa, no ângulo, da entrada da área.