Jogo que ninguém entendeu teve dedo médio, VAR e gol bizarro na Espanha

Las Palmas e Mallorca empatavam por 2 a 2 no Estádio de Gran Canária, neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, quando um lance aos 39 do segundo tempo mudou tudo: o placar, a análise pós-jogo e os temas mais comentados na imprensa e nas redes sociais do país.

O duelo terminou com vitória do Mallorca por 3 a 2. Mas o resultado da partida, dado o contexto de tudo o que aconteceu, é quase um detalhe. O mais insólito é como ele foi construído: uma sequência de fatos tão surreais que é difícil entender (e explicar).

A partida entrava em sua reta final quando, após uma cobrança de escanteio, o atacante kosovar Vedat Muriqi, do Mallorca, perdeu uma chance de gol. O também atacante Jaime Mata, do Las Palmas, comemorou o erro do rival gritando "toma!" na cara de Muriqi.