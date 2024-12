Sonho de brasileiros, Mundial vira 'elefante na sala' para clubes europeus

Além do Mundial da Fifa, a Uefa também incrementou o calendário europeu, com uma nova Champions League que acrescentou duas rodadas a mais na fase de grupos (agora chamada fase de liga) e um playoff com ida e volta, o que pode resultar em até quatro datas além das que havia até a temporada passada.

Ancelotti, técnico do Real Madrid, chegou a dizer que clube não jogaria o Mundial Imagem: Hannah Mckay/Reuters

Preocupação, interesses e milhões

Quem também observa atentamente os preparativos para o "Super Mundial" são as ligas, que organizam campeonatos nacionais. Presidente da Liga espanhola, Javier Tebas é um inimigo declarado do torneio e já pediu mais de uma vez a exclusão do torneio do calendário.

Recentemente, ele ganhou apoio do comissário da MLS, Don Garber. Durante uma apresentação em um congresso de líderes do futebol, o dirigente mostrou-se preocupado com "as consequências que mais jogos no calendário podem ter nos jogadores".

Tebas e Garber têm interesse direto na discussão. Com mais um campeonato no horizonte, os torneios nacionais poderiam perder peso e teriam jogadores mais cansados, poupados ou lesionados — o que afetaria diretamente no nível técnico das ligas domésticas.