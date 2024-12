Reforços não entregam o esperado, mas vão ter de 'salvar' Flamengo em 2025

Carlinhos (R$ 3,7 milhões): Destaque do Carioca, o atacante não conseguiu ter protagonismo no Flamengo. Foram 17 jogos pelo rubro-negro na temporada e três gols marcados. Como Tite não contava com Gabigol, ele chegou a ficar na frente da fila, mas ainda atrás de Bruno Henrique improvisado. Com Filipe Luís, sequer teve oportunidades. Por isso, foi liberado mais cedo para treinar com o time alternativo que vai disputar o Estadual.

Carlos Alcaraz (R$ 125,4 milhões): Contratação mais cara da história do clube, o argentino ainda não conseguiu entrar na rotação do Fla. Apesar de ter tido algumas boas partidas, o meia não ganhou espaço mesmo com as lesões. Neste caso, o Flamengo espera que, com pré-temporada, entrosamento e tempo, ele se adapte de vez ao Brasil para brilhar em 2025.

Alex Sandro (R$ 3,2 milhões): Solucionou os problemas na lateral-esquerda. Experiente, o jogador rapidamente virou titular e desbancou Ayrton Lucas, que vinha em baixa. Estava livre no mercado e foi visto como ótima oportunidade pela diretoria. Com preparação física, deve conseguir ter uma sequência maior de partidas no ano que vem.

Gonzalo Plata (R$ 30 milhões): Fez o gol decisivo da Copa do Brasil e brilhou na seleção, mas ficou entrando e saindo do time titular do Flamengo. Ele fez 17 partidas pelo Fla, começando 11 delas. Deu bons sinais a Filipe Luís, podendo atuar na ponta ou até como camisa 9.

Michael (R$ 7,6 milhões): O robozinho foi prejudicado por uma lesão e acabou titular em oito dos 16 jogos que fez pelo Flamengo. Michael, porém, é visto como importante por Filipe Luís para o esquema do Fla. Na reta final da temporada teve boas atuações, se destacou e ganhou pontos nessa fila.