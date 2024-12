Brasileiros pelo mundo: estrelas somem, Lino dá show e ex-Vasco se consagra

As principais estrelas do futebol brasileiro passaram em branco na rodada do futebol europeu. Coube aos coadjuvantes — a maioria ainda fora do radar da seleção — o papel de destaque entre os atletas do país nas maiores ligas europeias.

Na Premier League, principal competição doméstica da Europa, a rodada foi prolífica em gols: foram 32, em oito partidas, com uma média de 4 por jogo. Nenhum deles foi marcado por brasileiros.

Savinho ainda não marcou pelo Manchester City em 19 jogos Imagem: REUTERS/David Klein

A 15ª rodada foi marcada por empates de Arsenal (1 a 1 contra o Fulham) e Manchester City (2 a 2 diante do Crystal Palace), ambos com atacantes brasileiros em campo.