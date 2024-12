Em meio a guerra, brasileiros do Shakhtar usam Champions para matar saudade

"Quando a gente tem jogo na Champions League, seja na Alemanha ou em qualquer outro país, alguns familiares vão ver os jogos, para a gente se encontrar e matar as saudades", explica ao UOL o volante Marlon Gomes, ex-Vasco.

Os encontros costumam ser rápidos: algumas horas no dia anterior às partidas e no próprio dia do jogo. Ciente da situação, o clube tem aberto exceções para permitir o contato dos jogadores com as famílias.

"Nosso contato basicamente é por celular, ninguém tem família na Ucrânia. O maior problema é a saudade. Nenhum jogador brasileiro está acostumado a ficar esse tempo todo longe da família, dos nossos filhos, pais, irmãos", diz Marlon Gomes.

A distância dos familiares fez com que os brasileiros do Shakhtar criassem uma relação especial. "Hoje, nós somos uma família. Se um dia alguém não acorda muito bem para treinar, ou não está muito feliz, o colega vai lá e tenta ajudar. A gente vai se ajudando", conta.

Esportivamente, a situação do Shakhtar Donetsk e dos jogadores brasileiros do clube é de exceção há uma década. A equipe, que chegou a ter 15 atletas do país em seu elenco, teve de deixar sua cidade em 2014 devido à guerra na região de Donbas.

Desde então, entre mudanças de centro de treinamento e de estádios onde recebia seus jogos, o Shakhtar passou por Kiev, Kharkiv e Lviv, onde encontra-se atualmente. A cidade está distante do epicentro da guerra, mas ainda assim as medidas de segurança se impõem.