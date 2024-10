Sem Vini Jr., Dorival deve transformar Real Madrid em Barcelona na seleção

Vini Jr. foi cortado da lista após uma lesão cervical Imagem: Gonzalo Arroyo/Getty

Diante da ausência, a tendência é que Dorival Jr. parta para outro caminho: colocar Rodrygo na ponta esquerda, sua posição de origem, com liberdade para mover-se em busca de espaços. Raphinha, então, ocuparia a posição de meia-armador, também mais solto, como tem feito no Barcelona.

Na ponta direita, a ideia é ter um jogador que guarde posição — Savinho é o favorito. Endrick é o principal candidato a ser o centroavante.

A formação com um ponta mais livre e um meia que também pode jogar flutuando pelo ataque é parte fundamental do esquema do técnico Hansi Flick no Barcelona.

O clube catalão é líder da Liga Espanhola com 24 pontos (8 vitórias e uma derrota) com Raphinha atuando como um falso ponta-esquerda, com liberdade de movimentos; Dani Olmo, antes da lesão, partia como meia, mas o desenho tático era fluído: os dois tinham como instrução encontrar espaços na defesa rival.

Raphinha comemora gol em Barcelona x Young Boys, jogo da Champions League Imagem: LLUIS GENE / AFP

A comissão técnica da seleção tem assistido — e gostado — de Raphinha nessa nova função. Na entrevista coletiva após a convocação, Dorival mencionou a possibilidade de seguir a ideia de Flick. "O Raphinha tem jogado numa função que nos dá a possibilidade de ter um homem de meio a mais", avaliou o treinador.