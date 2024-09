Boas atuações e maratona devem dar chance a Endrick como titular no Real

Endrick comemora após marcar em jogo entre Real Madrid e Stuttgart pela Champions League Imagem: Mateo Villalba/Getty Images

Diante da sequência, a tendência é que Ancelotti use a partida contra o Alavés para dar descanso a quem tem atuado com mais frequência. Dentre os jogadores mais ofensivos do elenco, apenas Endrick ainda não foi titular.

Arda Guller e Brahim Díaz, considerados possíveis reservas para os atacantes, já tiveram oportunidades. O turco foi titular no sábado, diante do Espanyol, quando Ancelotti deixou Vini Jr. no banco. Brahim começou contra Las Palmas e Real Sociedad, ambas no lugar de Rodrygo.

O duelo com o Alavés é visto pela comissão técnica como ideal para dar a primeira chance ao brasileiro: é um jogo no Santiago Bernabéu, onde Endrick terá a torcida ao seu lado, e contra um rival que teoricamente é o mais fraco da série de quatro jogos.

Vini Jr, Endrick e Mbappé comemoram gol do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol Imagem: Thomas Coex/AFP

Elenco curto

Apesar de ser apontado como favorito a conquistar todas as competições que disputa, o Real Madrid não tem um elenco vasto. Por isso, Ancelotti deve usar partidas com um teórico menor grau de dificuldade para dar descanso às suas estrelas; e, com isso, brindar com uma oportunidade os seus novatos.