Alguém tem dúvida de que Cristiano Ronaldo chegará aos mil gols?

Depois de um cruzamento, o eterno camisa 7 arrumou o corpo e apresentou um gesto técnico que só os grandes jogadores de verdade possuem.

O português é simplesmente uma máquina de fazer gols, com alternativas múltiplas para colocar a bola na rede, deixando todos os defensores, goleiros, torcedores a favor e contra abismados com as suas realizações.

Nesse gol de bicicleta ou virada, como queiram, causou até mesmo choro de emoção de um torcedor mirim que estava na cidade do Porto para assistir à partida no belíssimo estádio do Dragão.

As imagens mostraram, logo após esse lance fantástico, os torcedores poloneses com cara de espanto e admiração e com o garoto no colo do pai emocionado com mais um gol do grande ídolo do futebol português.

Para fazer gols, não existe nada igual a ele nas últimas décadas.

Cabeceio, faltas, pênaltis, pé direito e pé esquerdo, bicicletas, driblando ou batendo de qualquer distância.