O Brasil está patinando tecnicamente e não consegue sair do lugar

A seleção brasileira empatou com a Venezuela por 1 a 1, apresentando um futebol limitadíssimo. Não muito diferente do que vem mostrando nos últimos jogos. O primeiro tempo até que levou algum perigo ao gol da Venezuela, mas fez o gol no final de uma forma brilhante, de falta, com o Raphinha.

Aliás, a seleção brasileira ficou anos sem fazer gols de falta e, neste ano, já marcou dois nos últimos meses, com o mesmo Raphinha, que, para mim, é o melhor jogador da seleção neste momento. Ele é o que mais procura o gol em meio a tantas limitações deste time do Dorival.

Só que, em 40 segundos do segundo tempo, já sofremos o empate, depois de falhas gerais do setor defensivo. Após isso, o jogo se tornou uma mesmice misturada com chatice. Fora o pênalti que o Vinicius Jr. sofreu e bateu muito mal, o Brasil não criou mais nada.