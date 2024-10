Não adianta jogar bem e ficar no Z4: empate do Corinthians foi péssimo

Não há mais tempo para "achar nada"; é preciso ser prático e concreto. O empate por 2 a 2 com o Internacional na Neo Química Arena foi um péssimo resultado. A rodada foi muito desfavorável para o Corinthians, que precisava vencer essa partida para dar um passo à frente, mas com o empate acabou retrocedendo.

É um erro dizer que está no mesmo lugar, pois, com as vitórias do Fluminense, Grêmio, Criciúma e Cuiabá, além do empate do Vitória em Belo Horizonte contra o Atlético-MG, a tabela mudou, e para pior. Apesar de o Corinthians continuar em 18º lugar, junto com o Vitória, com 29 pontos, Fluminense, Grêmio e Criciúma venceram e aumentaram a diferença. O Fluminense, inclusive, estava atrás do Corinthians, com 27 pontos, antes dessa rodada. O Cuiabá diminuiu a distância, pois agora está apenas a 3 pontos de diferença do Corinthians e do Vitória, mas com um jogo a menos que os dois.

O empate por 2 a 2 entre Atlético-MG e Vitória, que aparentemente parecia positivo, na verdade foi muito ruim. Primeiro, porque o jogo foi na Arena MRV, casa do Galo, e a tendência era que o time baiano perdesse. Segundo, porque o time mineiro vencia por 2 a 0 e cedeu o empate para um time que está lutando contra o rebaixamento e é concorrente direto do Corinthians. Se o Atlético tivesse vencido, mesmo com o empate contra o Inter, o Corinthians teria passado pelo Vitória na tabela.

Dos nove jogos que fará até o fim do campeonato, o Corinthians ainda jogará cinco em casa e precisará vencê-los. Para conseguir escapar do rebaixamento, ainda precisará vencer algum confronto direto que terá com Cuiabá, Criciúma e Vitória, mas todos serão longe da Neo Química Arena. O confronto decisivo será contra o Vitória, lá no Barradão em Salvador, pois entre os dois apenas um se salvará, a menos que ambos caiam.

Na próxima rodada, o Corinthians jogará em casa novamente, e será uma verdadeira decisão, pois o adversário, Athletico-PR, está nesse bolo com 31 pontos, mas o time de Curitiba tem dois jogos a menos. Uma vitória do Corinthians o colocaria igual ao Furacão em pontos e geraria uma pressão enorme sobre eles nesse final de campeonato.

Vou mostrar as rodadas que faltam para que vejamos o tamanho da dificuldade: