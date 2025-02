Em tempos de Oscar um gênio como Gene Hackman nos deixa

Eu teria muita coisa para falar sobre futebol hoje porque teve a classificação desesperadora do Corinthians, a possível contratação do Vitor Roque pelo Palmeiras ainda hoje ou até a goleada por 8 x 0 que o Fluminense de Mano Menezes aplicou no Asa de Marabá pela Copa do Brasil. Mas foi o cinema que me chamou atenção logo cedo.

Fiquei chocado, triste e sem entender nada com a notícia de que o genial ator Gene Hackman, de 95 anos, sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, de 63 anos, e o cachorro deles foram encontrados mortos em sua casa no Novo México.

Ele é um dos atores que mais admiro e que exibia um talento assombroso em todos os tipos de filmes. É vencedor de dois Oscar, o primeiro em 1971 com o espetacular filme 'Operação França' e o segundo em 1992 com 'Os Imperdoáveis'.