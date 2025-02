O 'Comediante' pergunta: Por onde anda o 'cowboy' John Textor?

No último domingo (23), enquanto seu Botafogo era vergonhosamente eliminado do Campeonato Carioca e da Copa Rio, ele estava na cidade francesa de Lyon, usando um chapéu de cowboy para ironizar o dirigente do clube de Paris. Porque, ultimamente, é a única coisa que consegue fazer para existir: a derrota de seu time por 3 x 2 para o PSG.

O "cowboy" fez a proeza de ter dois de seus times, em continentes diferentes, perderem no mesmo dia. Convenhamos que essa proeza não é qualquer dirigente ou dono de clube que consegue realizar.

Estamos no final do segundo mês do ano, e o Botafogo de John Textor só está dando vexame. E isso sem contar a amassada que levou do Pachuca na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, no final de 2024.

A história do Botafogo de Futebol e Regatas é incrível, com diversos gênios da bola que vestiram essa camisa com muito orgulho e amor. Mas, quando se vira uma SAF, essa relação de amor diminui bastante.

E os grandes e verdadeiros apaixonados pelo clube, que são seus torcedores, ficam dependendo da boa vontade de um dono americano que não tem a mínima relação emocional com o clube.

Espero que, a partir de março, John Textor não frustre os torcedores botafoguenses, porque a expectativa deles é enorme e justa, pois amam o clube de verdade e acreditam que o dono cowboy irá trabalhar para fazer o Botafogo competitivo nos principais campeonatos.