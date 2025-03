A democracia e o Brasil mereciam este Oscar de 'Ainda Estou Aqui'

Fiquei bastante emocionado ao ver a Penélope Cruz abrir o envelope e dizer "I'm Still Here" ("Ainda Estou Aqui"). É o reconhecimento do nosso cinema, da nossa arte, da nossa cultura. Cultura essa que também sofreu muitos ataques nos últimos seis anos e continua sofrendo por pessoas frustradas, sem talento, que preferem tentar destruí-la.

Um dos pontos mais fortes de uma democracia é exatamente a cultura. A história de um povo que sofreu por 20 anos sob uma ditadura militar assassina, covarde e destrutiva, e que ainda existem pessoas que tentaram novamente dar o mesmo golpe de Estado.

Mas o nosso Brasil mudou, e temos pessoas sérias que levarão TODOS os golpistas à cadeia, sejam eles militares ou não. Parabéns ao Walter Salles, à Fernanda Torres, ao Selton Mello e a todos os envolvidos por esse Oscar!