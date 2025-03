Bruno Henrique, Volpi e Estevão, os grandes foliões do sábado de Carnaval

Com essa vitória, o Flamengo terá a vantagem do empate no jogo do próximo sábado (8) no Maracanã, que provavelmente terá um público muito maior que o de hoje.

Classificação e jogos Gaúcho

Carioca

Paulista

No Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Caxias do Sul, Juventude e Grêmio decidiram o primeiro classificado para a final do Gauchão. O primeiro jogo terminou 2 a 1 para o Grêmio em sua arena, e o segundo, 2 a 1 para o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, levando a decisão para os pênaltis.

E nessa hora, entra em ação o "diretor de bateria" Tiago Volpi, pois estava em suas mãos a "harmonia" de sua escola, e ele não decepcionou. Além de pegar dois pênaltis, marcou o seu de uma forma brilhante e ouviu o locutor dizer: "Harmonia - NOTA DEZ".

Já no Carnaval paulista, todos estavam na expectativa de ver em ação o bloco verde e branco, que não entusiasmou nos ensaios. Muito se esperava de seu "passista", Estevão, e ele deu um show para todos que estiveram no "sambódromo" Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

O Palmeiras chegou forte para o "desfile" e não deu nenhuma chance ao azar, dominando e mostrando um "enredo" fantástico, tirando nota 10 em tudo e merecendo totalmente a vitória por 3 a 0, sendo o primeiro a conquistar a vaga para a semifinal do Campeonato Paulista.

Agora, o Palmeiras ficará no "camarote", assistindo às outras escolas desfilarem, para ver qual delas irá enfrentar no próximo final de semana. O Palmeiras é favorito a ser o primeiro tetracampeão paulista da era profissional.