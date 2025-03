Um patético e vergonhoso Corinthians foi amassado pelo Barcelona

Mas a questão não é só o Memphis, mas a postura de todo o time do Corinthians. Achei que Ramon Díaz errou ao escalar a defesa com três zagueiros. O time precisava de mais um jogador no meio-campo, e deixar André Carrillo fora do time é um absurdo. Por isso, sofreu o tempo todo até tomar o gol do ponta Corozo no último minuto, de pênalti.

Só uma equipe poderia fazer um gol no primeiro tempo, e era o Barcelona, porque o Corinthians apenas assistiu, não fez nada a não ser tirar bolas da área, mas perdeu todas as segundas bolas para o meio-campista brasileiro Leonai.

O Barcelona dominou o meio-campo o tempo todo, junto com um ataque muito agressivo. Na volta do intervalo, Ramon corrigiu o erro que havia cometido no início da partida e colocou André Carrillo. Melhorou? Um pouco, mas continuou sendo inofensivo ofensivamente e dominado pelo Barcelona.

Memphis teve uma chance, e o goleiro defendeu, mas a jogada mais perigosa só aconteceu depois de tomar o segundo gol, de Rivero, em um belo chute do Maycon na trave.

O Corinthians é uma presa facílima; vem jogando mal já faz um tempo, tanto no Campeonato Paulista quanto na pré-Libertadores. Sofreu para vencer o time UCV, que é quase amador. E nesse jogo contra o Barcelona, que é uma equipe com mais peso e mais história na Libertadores, foi amassado em Guayaquil. A cada ataque do Barcelona, era um sufoco, tanto que fez o terceiro gol novamente com Corozo.

Se eu for destacar os melhores do jogo, só vão aparecer jogadores do Barcelona: Arroyo, Leonai, Oyola, mas principalmente Corozo. Na verdade, não houve jogo, porque o Corinthians não ofereceu nenhuma resistência.