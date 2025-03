Brasil tem a possibilidade real de duas estatuetas na premiação do Oscar

O prêmio de Melhor Diretor, eu acredito que vá para Brady Corbet ("O Brutalista"), pela complexidade da história. O Melhor Roteiro Original, para mim, também irá para Brady Corbet, junto com Mona Fastvold ("O Brutalista"). Agora, o Melhor Roteiro Adaptado, na minha opinião, é do filme "Conclave", que tem uma trama de suspense muito bem escrita, com um final surpreendente.

Para finalizar, o Oscar de Melhor Fotografia deverá ir para "Nosferatu", que, como filme, deixou muito a desejar, descaracterizando totalmente o terrível e assustador personagem do Conde Graf Orlock, mas a fotografia do filme é espetacular.

Essas são as categorias sobre as quais tenho condições de dar minha opinião. Foi uma temporada riquíssima de filmes, com diversos temas, tramas incríveis e, principalmente, o nosso filme, que contou uma parte horrível da nossa história. E vale citar ainda "A Semente Do Fruto Sagrado" e "Babygirl", que também são incríveis.

A nova temporada de grandes filmes, que sem dúvida irá ganhar várias indicações ao Oscar 2026, já está chegando, e vou deixar uma dica: "Pequenas Coisas Como Estas", dirigido por Tim Mielants e com roteiro de Enda Walsh, conta com um dos grandes atores do momento, o irlandês Cillian Murphy, que ganhou todos os prêmios imagináveis com seu personagem J. Robert Oppenheimer e também como Tommy Shelby da série "Peaky Blinders".

O UOL terá uma live para acompanhar toda a cerimônia de premiação do Oscar 2025. O comando será da jornalista Michelle Barros, que terá as companhias aqui do Brasil de Roberto Sadovski, Chico Barney e também Walter Casagrande Jr. (eu). E, direto de Los Angeles, participarão José Padilha, Domingas Person e Flávia Guerra.