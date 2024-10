Yuri Alberto brilha, mas Corinthians cede empate ao Inter e segue no Z4

Yuri Chegou a 20 gols pelo Corinthians na temporada, alcançando o seu melhor desempenho na carreira desde que estreou profissionalmente.

Memphis Depay, titular pela primeira vez no Corinthians, deu sua segunda assistência desde que chegou ao time no gol de Yuri. O atacante holandês saiu aplaudido, aos 39 minutos da segunda etapa.

Após a Data Fifa, o Corinthians volta à Neo Química Arena diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão, no dia 17 de outubro. Pelo mesmo campeonato, o Internacional vai receberá o rival Grêmio, no Beira-Rio, no dia 19.

Primeiro tempo aberto

A etapa inicial foi elétrica, com um gol para cada lado e muitos espaços nas duas defesas. O Inter começou a partida com uma marcação alta, pressionando saída do Corinthians, mas sofreu o gol em um contra-ataque muito bem coordenado, ainda aos 2 minutos de bola rolando.

Na sequência do gol, o Timão recuou as linhas e abriu espaços para o Inter trabalhar a bola. Desta forma, o empate colorado aconteceu 15 minutos depois, em boa jogada pelo meio de campo, com Bernabéi.