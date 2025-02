'Um Completo Desconhecido' faz a gente viajar com o gênio Bob Dylan

"Um Completo Desconhecido" nos leva a conhecer as fragilidades de Dylan nas relações amorosas, suas inspirações para compor e suas transformações musicais, desde o folk clássico, com voz e violão, até o folk rock, acompanhado de uma banda com guitarra, baixo, órgão e bateria, arrasando no Festival de Newport em 1965, o que foi chocante para os mais conservadores.

Com cenas incríveis recriadas com muita perfeição, como os encontros de Bob Dylan e Johnny Cash (Boyd Holbrook), seu romance com Joan Baez e suas participações históricas em festivais, como o Monterey Festival.

Timothée Chalamet vive Bob Dylan em 'Um Completo Desconhecido' Imagem: Divulgação

Uma parte bem interessante é quando Bob Dylan começa a se recusar a tocar "Blowin' in the Wind" e "Mr. Tambourine Man" porque eram músicas de seu primeiro momento, e ele queria mostrar seu lado rock. Ele chegou a ser um pouco hostilizado pelo público durante o período de transição do acústico para o elétrico.

Numa sala de cinema lotada e com uma atmosfera maravilhosa, como se estivéssemos realmente curtindo um show do Bob Dylan, me emocionei bastante, pois tive o privilégio de assistir a um show dos Rolling Stones com abertura do Bob Dylan, quando os Stones gravaram exatamente a música que fez a transição de sua obra do folk para o rock 'n' roll: a brilhante "Like a Rolling Stone".

Enfim, para quem curte cinema, música, mas principalmente para quem admira e é fã de Robert Allen Zimmerman, é um filme imperdível.