Corinthians na Liberta: 'É jogar bola e ser menos celebridade', diz Casão

Para o colunista, o Timão não pode passar sufoco contra o Universidad Central, que é sexto colocado no Campeonato Venezuelano.

Classificação e jogos Libertadores

O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1.

O Corinthians não pode pensar em classificar fazendo gol aos 44 minutos do segundo tempo e ganhando de 1 a 0, já vai ser problema se for assim.

Não tem como comparar, é um time semiamador contra o Corinthians com a folha salarial e os jogadores que têm.

Walter Casagrande

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.