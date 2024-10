Lei do ex funciona, Galo empata com Vitória e 'ajuda' Corinthians no Z4

O time baiano continuou lutando e chegou ao empate com a inevitável "lei do ex". Alerrando, que começou a carreira no Atlético-MG, fez o 2 a 2 com um golaço com direito a caneta e pedalada.

Gols e destaques

1 x 0: O Atlético-MG abriu o placar aos 7 minutos do 1º tempo. Júnior Alonso lançou Vargas, que ajeitou de peito para Fausto Vera chegar batendo forte para o fundo do gol de Lucas Arcanjo.

Show de Deyvinho! O atacante Deyverson teve o nome cantado pela torcida do Galo após aprontar das suas: o camisa 9 deu um lençol no lateral Cáceres e completou a jogada dando um passe à lá Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado e tocando para o outro.

No pau! Em cobrança de falta para o Vitória, Esteves quase empatou a partida ainda no 1º tempo batendo bonito no travessão.