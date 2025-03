Grandes sobrevivem no Paulistão e favoritismo é de Corinthians e Palmeiras

Depois de seis anos, os quatro grandes times de São Paulo farão as semifinais do Campeonato Paulista. O Tricolor, sob o comando do técnico Luís Zubeldía, eliminou o Novorizontino no Morumbis, vencendo por 1 a 0, gol de Calleri após uma jogadaça de Lucas Moura, e enfrentará o Palmeiras.

O Corinthians, 1º colocado, jogará na Neo Química Arena contra o Santos, que ficou em 4º lugar na classificação geral entre os semifinalistas. Na minha visão, o time de Ramón Díaz, apesar de ter um jogo difícil no meio de semana em Guayaquil contra o Barcelona pela 3ª fase da Libertadores, é o favorito a chegar à final do Paulista.

O Corinthians mantém a mesma equipe e o mesmo treinador, tem a melhor campanha no campeonato e jogará com o apoio de mais de 40 mil corintianos no estádio. Além disso, tem um time melhor que o do Santos neste momento, com um meio-campo muito forte, principalmente na criatividade de Rodrigo Garro. A inteligência técnica de Memphis Depay, junto com Yuri Alberto na frente, pode resultar em muitos gols.