Aguirre dá um nó tático em Tite, e Peñarol derruba o Flamengo no Maracanã

Talvez eu tenha esquecido algum outro defeito no time do Tite, mas se os leitores quiserem me ajudar coloquem nos seus comentários algo que não percebi. Vou repetir o que falei no Fim de Papo de segunda-feira: "A cada jogo que vejo o Flamengo do Tite jogar, está cada vez pior". É impressionante como esse time não mostra nada em nenhum setor do campo. Defino como um futebol medíocre e decepcionante.

A mentalidade de futebol do Tite não combina com a escola futebolística do Flamengo. A história mostra um time envolvente, técnico, com muita movimentação, e os times treinados pelo Tite são todos posicionais. Fora o Corinthians de 2015 e as eliminatórias para a Copa de 2018, nenhum time seu envolvia o adversário. Foi para duas Copas, e sua seleção brasileira não empolgou em nenhuma.

Claro que também preciso falar do ótimo trabalho feito pelo treinador Diego Aguirre nesse jogo. Seu Peñarol foi perfeito taticamente, ocupando todos os espaços e agredindo o Flamengo sempre que possível. Aguirre deu um nó tático no Tite, que parecia uma mosca presa na teia de uma aranha — entrou em pânico e se perdeu completamente. Na próxima quinta-feira (26), o Peñarol receberá o Flamengo em seu estádio com a vantagem do empate.

O Tite terá uma semana para formar um time organizado, e não um bando de jogadores em campo. Precisará criar e agredir tudo o que não conseguiu no Maracanã. Como o futebol já mostrou diversas vezes, tudo pode acontecer, mas, se o Flamengo repetir o que fez no primeiro jogo, será uma derrota com mais gols de diferença.