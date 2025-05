Pulse híbrido: como Fiat se preparou para enfrentar a nova concorrência

Além da ofensiva chinesa, que há cerca de dois anos tem inundado nosso mercado com novidades eletrificadas, as montadoras tradicionais também estão com lançamentos fortes programados para os próximos meses.

Um exemplo é o Volkswagen Tera, que chegará na mesma faixa de atuação do Pulse, com motorização aspirada e turbo. Se a Fiat não tivesse se antecipado e lançado as versões híbridas do seu compacto, poderia ter complicações para enfrentar a novidade da VW.

Além da eletrificação, a Fiat fez um novo "posicionamento silencioso" do Pulse híbrido. A versão Audace, que já é bem equipada, é encontrada facilmente nas concessionárias da marca a partir de R$ 113.990, com um carro usado na troca. É um preço que outras montadoras tabelam para SUVs com câmbio manual ou motor aspirado. Não à toa, as vendas do Pulse dispararam nos últimos meses.

E pode ter certeza que a Fiat ainda tem cartas na manga para enfrentar o que está para chegar em 2025. Além de Pulse e Fastback híbridos, outros modelos ganharão o auxílio da energia elétrica para ganhar eficiência.

Como funciona

O híbrido da Fiat possui um motor elétrico multifuncional que substitui o alternador e motor de partida. Esse sistema híbrido dual-battery é capaz de gerar torque adicional para o motor térmico do veículo e energia elétrica para carregar as baterias de chumbo-ácido de 68Ah e de íon de lítio de 11Ah, ambas de 12V, que fornecem energia ao motor elétrico. O sistema gera potência de até 3kW, garantindo melhor performance ao automóvel e redução de consumo de combustível.