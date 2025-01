Não precisa ser santista pra ficar feliz com a volta do Ney para o Santos. Basta ser brasileiro e rolar o feed do Instagram, pois eu estou vendo que você está sorrindo após ler a confirmação dada pelo presidente do Peixe. Que a ansiedade de anunciar antes do clube não atrapalhe em nada esse retorno estratosférico para o futebol brasileiro. É a hora do Brasil se reconectar com Neymar! É o momento da reaproximação e de selar a paz! Deixar as mágoas de lado para que juntos possamos torcer pela recuperação de um grande jogador! Quem sabe é a nossa chance para sonhar com o hexa em 2026?

Neymar com a taça do Campeonato Paulista antes de Santos x Palmeiras, na Vila Belmiro Imagem: Ronaldo Barreto/Ag. Estado

Os holofotes do mundo estão pro Brasil. É a hora da gente ter orgulho de um cara que em campo é incontestável, um dos poucos jogadores brasileiros na ativa que ainda carregam a palavra craque com C maiúsculo. Se recuperar a forma física, talento é algo inato para Neymar. Ele e a bola têm intimidade, tanto que considero o Ney mais habilidoso que outros jogadores que já foram várias vezes os melhores do mundo. O que faltou para ele alcançar esse prêmio foi, talvez, mais objetividade e paciência para ser o "herdeiro" de Messi e CR7, alguns anos mais velhos que o craque brasileiro.



Enfim, voltando ao Santos e ao retorno de Neymar para a casa, vejo que ele está num dos únicos locais que a paciência da torcida passará por cima das lesões. Isso porque ele já ofereceu algo ao Santos que o colocou no patamar de ídolo e, por isso, a torcida reconhecerá que ali é o lugar do menino Ney, que ali ele pode ser feliz novamente. Tomara que essa sintonia afaste qualquer nova lesão e que possamos desfrutar do seu talento nos gramados brasileiros.



Além disso, a própria Seleção Brasileira ainda depende de um jogador do quilate de Neymar, pois, na geração atual, nenhum dos destaques possui o mesmo talento dele. Estevão é um candidato a craque mundial, mas ainda é cedo. De qualquer forma, gostaria de ver os dois juntos brilhando com a Amarelinha.