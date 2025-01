Ryan revela elogio de técnico após cavadinha: 'Parabéns, mas você é maluco'

"Sou centroavante, mas gosto de tentar um chapéu, uma caneta. Cresci vendo o Neymar, um cara que tem personalidade e que sempre busquei me inspirar."

Nascido em uma família apaixonada por futebol, Ryan deu seus primeiros passos no esporte no futsal do São Paulo, levado por um amigo de seu pai. "Meu pai tinha um time de várzea, e foi assim que tudo começou. Hoje, vestir a camisa do São Paulo é um sonho."

Ryan também relembra com carinho a época em que jogou com Endrick, a atual joia do futebol brasileiro que defende o Real Madrid.

"Que Deus abençoe muito ele. Nunca fui reserva dele, mas sempre soube que ele era acima da média.", comenta o jogador do São Paulo ao resgatar o período anterior que viveu na base do Palmeiras.

Mesmo fora da decisão, Ryan é um talento que promete voar alto. Seu estilo irreverente e confiança lembram que o futebol é, acima de tudo, um jogo de coragem e talento. E é isso que os torcedores do São Paulo esperam ver na final contra o Corinthians.

Boa sorte pro garoto na carreira e que seja um clássico emocionante de final de Copinha!