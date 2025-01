Portuguesa: renascimento e expectativas para o Paulistão 2025

A Portuguesa inicia o Campeonato Paulista de 2025 com um misto de tradição e renovação. A estreia no estadual será hoje, 21h35, diante do atual campeão Palmeiras.

A novidade da equipe é atualmente estar sob a gestão de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que promete investimentos significativos.

O projeto da SAF, apresentado em novembro de 2024, prevê um aporte de R$ 1 bilhão, com metas ambiciosas, como o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro até 2029. Além disso, há planos para transformar o Canindé em uma arena multiuso, revitalizando um dos palcos mais emblemáticos do futebol paulista.