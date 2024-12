Rodrygo e Ronaldinho juntos, Paulinho em Alagoas: o Réveillon dos boleiros

Enquanto Neymar disse que se aposentou da farra, tem muita gente que está "on" no verão brasileiro. E olha que isso não é mérito apenas dos solteiros! A boleiragem está curtindo e muito.

A brechinha rara no calendário do futebol. Se tiver um pagodinho então, aí a turma se joga mesmo. Quem atua fora se junta com quem está no Brasil, e a festa está garantida. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, já deu a letra. "É sempre bom estar perto da juventude, me sinto mais novo", disse o ex-jogador ao postar uma foto com Rodrygo no Réveillon em Pernambuco.

O Bruxo inclusive alugou uma mansão da Praia de Muro Alto pra curtir as férias. Há quem diga que o local tem até boate subterrânea com proteção acústica. Brilhou hein, R10?