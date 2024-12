Botafoguense não comemora título em respeito à esposa atleticana; assista

Não vou comemorar. O amor é maior. Combinamos que sairíamos felizes independentemente de quem vencesse hoje. O esporte é assim. Já que ela não está bem, vou respeitar

Escutando a fala do companheiro, ela rapidamente limpou as lágrimas e deu um beijo no marido. Coisas do futebol!

Uma vitória merecida dos cariocas em campo e um banho de maturidade de um casal na arquibancada, que aprendeu que o futebol é um detalhe que conecta, mas que jamais deverá se sobrepor ao respeito e ao carinho que temos pelas pessoas que amamos.

VIVA O FUTEBOL!