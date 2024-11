Fotógrafo atingido por bomba: 'Meus filhos não querem que eu vá ao estádio'

Neuremberg explicou que apoiou a mudança dos filhos para a Europa justamente pela qualidade de vida e segurança encontrada por lá. "Hoje eles moram fora e vivem bem. Quando fui atingido, tive de pedir para que ligassem pra eles pra falar que estava tudo bem, pra que não ficassem preocupados comigo. Mas sei do desejo deles! Não querem me ver mais correndo risco assim", disse.

Ainda passando por exames, o fotojornalista foi transferido para o hospital Mater Dei e está em um quarto com a esposa. "Desde domingo estou o tempo todo com ele. Estávamos no Hospital Maria Amélia Lins e agora no Mater Dei. Ele está sendo observado e fazendo exames. Ele batalhou tanto para ter o documento pra ficar no campo. Uma pena ser atingido justo lá", disse Cristiane, que tem informado diariamente sobre o estado do companheiro.

Ao chegar ao Mater Dei na noite de ontem, Nuremberg fez eletro e passou por uma consulta com um ortopedista do local, que confirmou que além dos três dedos do pé, ele também quebrou o metatarso. "Eu estava sonolento e me recuperando e agora me sinto melhor pra falar e conversar. O Atlético-MG ofereceu me transferir e agora vou seguir me recuperando", explicou.

Na tarde de terça-feira (12), o fotojornalista recebeu a visita do presidente do Atlético e do ortopedista do clube, além de policiais (delegado, escrivão e investigador) que o interrogaram sobre o acontecido dentro da Arena MRV. "Vai passar. Não guardo mágoas. Sei que foram alguns torcedores e não todos. Mudanças precisam acontecer pois isso é muito perigoso", afirmou.