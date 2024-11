Torcedor do Atlético-MG tem perna queimada após confusão na Arena MRV

Após ter a terna queimada, o torcedor se dirigiu ao ambulatório da Arena onde recebeu os primeiros cuidados. "Tive que enfaixar a perna e cuidei melhor quando cheguei em casa. O problema também foi chegar ao ambulatório que era do outro lado, e as pessoas desconfiavam que eu estava era querendo mudar de setor", enfatizou.

Renato já está em casa se recuperando, mas adverte que a proporção do ocorrido poderia ser muito maior. "Às vezes a festa é bonita, mas é preciso ter cuidado. Papel e fogo não combinam. Imagina se atinge as crianças? E se o fogo alastra mais? Tem que ter mais rigor" , completou.

Vandalismo e violência

A final da Copa do Brasil foi marcada por atos de vandalismo e violência. Logo após o gol do Flamengo, alguns torcedores do Atlético atiraram bombas, copos e comida nos jornalistas que ficavam atrás das placas de publicidade.

Os jornalistas que estavam posicionados atrás do gol, inclusive, tiveram que mudar de local nos minutos finais da partida para que não fossem atingidos por objetos. Hulk até tentou conter a torcida e fazia pedidos direcionados à arquibancada.

Depois do apito final, copos seguiram sendo arremessados durante a comemoração do Flamengo, e as cercas de proteção do campo começaram a ser retiradas dos arredores do gramado ocasionando outra confusão na arquibancada, no setor leste.