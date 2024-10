Ganso é um maestro no Fluminense. Deitou no jogo contra o Flamengo

Ver atletas inteligentes atuando dá um prazer danado. E o Ganso é um desses caras; em que assistir a um lance dele na partida já vale o ingresso. Leo Pereira nem viu a bola em uma jogada que mais parece uma pintura no camisa 10 e que origina o gol do Flu contra o Fla. Merece replay!

O problema é que as pessoas com o dom são mais discretas e , na maioria das vezes, não estão ali pra ser o goleador que gera destaque no futebol.

A vida de Ganso tem altos e baixos. E nem Diniz, quando o treinava no bom momento no Flu, o levou pra seleção.No time carioca, demorou a se encontrar…mas hoje está em grande fase e exibindo o brilho da genialidade que carrega.