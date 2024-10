Deu Galo: Arana em nova posição, e Paulinho marca mesmo com dores na perna

Cria do Vasco, Paulinho falou sobre o sentimento de marcar justamente contra um clube tão importante na carreira. "É um mix de emoções, pois o Vasco foi o clube que me deu tudo e, principalmente, um suporte pra chegar aqui. Eu nunca tive essa oportunidade de enfrentar o Vasco lá, apenas no Maracanã. Será sim um mix de emoções", enfatizou.

Paulinho fez o gol da virada do Atlético, com assistência de Arana, que também marcou no jogo. Atuando como meia centralizado devido às ausências de Bernard e Matías Zaracho, ambos lesionados, o lateral-esquerdo foi fundamental para a vitória alvinegra. "Vi muitos jogos do Arana jogando por dentro na época do Sampaoli, e ele foi muito bem. É um jogador de seleção, com muita qualidade, que pode atuar como lateral, ponta ou mais centralizado. Gosto de jogadores assim, especialmente quando precisamos encontrar soluções por conta de desfalques", disse o técnico Milito na coletiva pós-jogo.

Com a vantagem adquirida em casa, Milito agora se prepara para a partida de volta em São Januário, mas, antes, foco no Brasileirão. Atualmente na 10ª posição com 36 pontos, o Galo encara o Vitória no próximo sábado (5), às 16h30, na Arena MRV, pela 29ª rodada da competição. O time baiano ocupa a 16ª posição com 28 pontos e luta contra o rebaixamento.