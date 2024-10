"Seria chato com ele": Em 2022, Filipe Luís já falava em treinar Gabigol

Além de Gabigol, Matheus Cunha, Rossi, Léo Pereira, David Luiz, Cleiton, Fabrício Bruno, Varela, Wesley, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Gerson, Allan, Matheus Gonçalves, Lorran, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Michael, Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo já atuaram com Filipe. O atual treinador do rubro-negro já se preparava para em algum momento conduzir a equipe e até aproveitava do amor pelo xadrez para tirar aprendizados.

"O jogador de xadrez estuda abertura, estuda posições e padrões de jogo. O futebol é a mesma coisa. Tem muitas peças em campo e um mundo infinito de possibilidades e de movimentações, só que os padrões se repetem. O jogador não foge da sua característica. explicou Filipe Luis, no papo que tive com ele no podcast 90+1.

Inteligente e um estudioso da bola, Filipe ainda aproveita do xadrez para entender o padrão de jogos dos adversários e diz ter aprendido muito com Simeone. "Os times vão jogando da mesma forma, porque os jogadores vão criando uma química entre eles. Eu gosto muito dessa parte de estudar o adversário pra gente saber onde pode explorar e onde ter cuidado para não se machucar. Eu aprendi muito isso com o Simeone", afirmou o até então lateral em 2022.

A primeira partida de Filipe Luís como técnico do elenco profissional do Flamengo acontece nesta quarta-feira (02), contra o Corinthians, no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Sendo assim, o novo treinador tem apenas dois treinos antes da grande estreia. E aí, será que teremos um discípulo de Simeone que entende da química do jogo como no xadrez e que sabe lidar com elenco?

Boa sorte, Filipe Luís!