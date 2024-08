Temos 99% de chance de ir para uma final, diz Formiga

Pela primeira vez, Formiga, a jogadora que mais vestiu a camisa da seleção, está fora de uma edição dos Jogos Olimpícos. Depois de estar presente em sete oportunidades, Miraildes se aposentou e agora está torcendo da arquibancada.

"Estou ansiosa com o jogo contra a Espanha. A expectativa é boa e se a gente entrar com o espírito que tivemos contra a França, temos 99% de chance de nos classificarmos", enfatizou.

Formiga ainda criticou a arbitragem da partida contra as donas da casa pelos 19 minutos de acréscimos e afirmou esperar uma arbitragem melhor nas semis.

"[Foi um] Absurdo! Estavam querendo sacanear! Estava no aeroporto e xingava muito. Minhas esposa até chamou minha atenção para parar de gritar, mas não liguei. Agora o grupo precisa estar unido e focado. Marta vai nos ajudar mesmo fora", revelou.

Para Miraildes, alguns posicionamentos no Brasil ainda são questionados, como o de Adriana, que está preocupada com a marcação nas laterais. De acordo com a ex-jogadora, é necessário ter um ataque mais eficiente depois da convocação de oito jogadoras para o ataque, que não estariam efetivamente desempenhando essa função.

"A Adriana está um pouco sumida, pois está tendo outras responsabilidades, mas eu acredito em um gol dela. 1 a 0 com gol da Dri é o meu placar", apostou.