Léo Azevedo e as promessas do tênis: método estrangeiro e badalação caseira

Vocês têm a responsabilidade de conduzir duas das maiores promessas do tênis brasileiro: a Nauhany Silva, a Naná, que tem 14 anos; e o Luiz Augusto Miguel, o Guto, que tem 15. Se não são as maiores depois do João Fonseca, são as mais badaladas. Tem alguma semelhança entre o trabalho feito com eles hoje e o que você fazia na USTA, naquela época com a Cici Bellis, o Sebastian Korda e outros?

Gostei que você falou que são os mais "badalados", mas muito vem da cultura que a gente tem no Brasil.

Vou chegar nessa parte daqui a pouco...

Eu estou no dia a dia com a Naná, e o Guto fica em Brasília. No geral, posso falar mais do dia a dia da Naná. Eu tento replicar, junto com o Danilo [Ferraz, técnico do RTB], que está com ela, basicamente o que a gente fazia lá (na USTA). Quando eu comecei no programa, eu desenhei uma filosofia - um documento com 60 páginas - desde o que fazer antes do jogo, no dia do jogo, valores inegociáveis, exemplos de drills que a gente quer, formar jogadores independentes, formar jogadores que saibam jogar na quadra inteira... O meu norte é o trabalho que eu fiz na época de USTA. Não é porque eu estava lá, mas o tempo mostrou que nos últimos 30-50 anos, nenhum programa fez tanto jogador. Houve países que fizeram. Tem jogador que sai da Espanha, da Argentina... Mas programa? A gente pega o ranking: Tiafoe, Fritz, Korda, Tommy Paul, Opelka. Todos saíram de lá. As mulheres? A maioria esteve lá. O trabalho que você falou da Cici Bellis. O trabalho que eu fiz com a Cici e a Claire Liu, eu tento replicar muitas coisas com a Naná. O tênis vai evoluindo e vai mudando. A Cici e a Claire, eu estive com elas há dez anos. O tênis evoluiu em algumas coisas, mas os valores e a maneira, a gente tenta replicar bastante. Para mim, a grande diferença que existe nos dois processos é justamente essa badalação que existe em torno. Lá, não existia badalação nenhuma. Aqui, é uma coisa difícil de lidar você tendo 14-15 anos. Eu sempre falo: a gente olha para a Naná e para o Guto, tem corpo de adulto, joga como adulto, mas às vezes a gente até esquece a idade. A Naná tem 14 anos! Às vezes, acho que existem algumas situações em que a idade dela é esquecida. Eu sempre dou um exemplo: quem conhece a Julieta Pareja [tenista americana de 15 anos]?

Eu, não.

Ninguém conhece. Só que ela fez final do quali profissional do US Open com 15 anos. Ela está #500 na WTA [#558 do mundo no dia da publicação desta entrevista]. Ela tem seis meses a mais só do que a Naná. Ela tem uma vida de jogadora de tênis e uma vida de adolescente de 15 anos normal. O que a gente vive aqui, na minha opinião, com a experiência que tive em outros lugares, é anormal. Isso é um grande desafio para quem está, como eu, na frente do projeto.