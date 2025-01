Furacão Fonseca é rebaixado a tempestade tropical (mas só por enquanto)

Isso tudo pipocou depois de UMA vitória no Australian Open. Sim, uma vitória de peso, mas ainda na primeira rodada. O furacão cresceu e ganhou força enquanto Daniil Medvedev (#5 do mundo) e Frances Tiafoe (#16) eram eliminados do torneio também nesta quinta. Tivesse avançado à terceira rodada, Fonseca enfrentaria o #59 do ranking. Podia pegar o #121 nas oitavas. E só deus sabe quem pararia esse tsunami com João nas quartas de final de um slam.

A última vez que algo parecido aconteceu no tênis brasileiro? Só mesmo com Guga. Se o homem jogava no Brasil, pipocava gente de tudo que é lugar com todo tipo de intenção. Desde os jornalistas do nicho tenístico até comediantes de TV e todo tipo de pseudosubcelebridade - e isso foi antes dos smartphones, das selfies e das redes sociais esfomeadas por conteúdo.

Não é necessariamente uma crítica. Fora meia dúzia de pessoas realmente sem noção e que atrapalham o trabalho das outras, todo mundo quer apenas ter uma história para contar, e João tornou-se o nome do momento, como um trending topic qualquer porque, afinal, é isso que engaja.

A derrota de Fonseca na segunda rodada em Melbourne enfraquece o fenômeno meteorológico. Como acontece com certa frequência, o furacão foi rebaixado à categoria de tempestade tropical. O nome de João vai ganhar um descanso entre os criadores de conteúdo e vai voltar à bolha do tênis pelo menos até o Rio Open, em meados de fevereiro. Vai dar tempo para todo mundo respirar e processar com calma quem é o rapaz.

Mas que ninguém se engane: Fonseca ainda vai brilhar mais e mais, e o furacão vai chegar com toda força. Cedo ou tarde, implacável como forehands que cruzam a quadra a 181 km/h. Inevitável.

.