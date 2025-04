Quem conhece Julieta Pareja, jovem de 16 que está nas quartas de um WTA?

O diálogo acima aconteceu em dezembro do ano passado, em São Paulo, durante a Procopio Cup. Na ocasião, Léo Azevedo, que chefia o departamento de alto rendimento do grupo Rede Tênis Brasil (RTB), conversava comigo sobre as principais promessas do tênis nacional e me explicava a diferença de badalação entre uma adolescente promissora americana e uma brasileira. O papo passou por Naná, Victoria Barros, Guto Miguel e João Fonseca. Azevedo faz constatações importantes sobre as diferenças de cenário e o quanto elas afetam o desenvolvimento de jovens tenistas.

"Nós, culturalmente, vivemos num país carente de ídolos, e quando aparece alguma coisa, é a 'próxima salvação'. Todo mundo é o 'próximo não-sei-o-quê'. Como lidar com isso? Nós, como treinadores, gastamos muito tempo para tentar tirar o jogador desse oba-oba. O treinador da Julieta Pareja não precisa falar sobre isso. É direita, esquerda, tática." ... "Uma menina de 14 anos e um menino de 15 não estão preparados para essa exposição tão grande, esse assédio tão grande. O que eu tento com a Naná é expô-la ao mínimo do mínimo do mínimo. Ela tem os compromissos dela, a imprensa é parte importante do business, mas as pessoas não têm dimensão do que acontece com ela. Eu falo: a gente tem o dever cívico de proteger uma criança. É uma criança."

"Se chegarem para mim todo dia e falarem 'você é o novo Higueras', chega um momento em que meu ego vai... Imagina com 14 anos! Não tem muito como controlar isso. Por isso que eu falo: é um dever de todo mundo que está no meio. Quem está no meio? O entorno mais próximo: família, treinador e tal; depois são os incontroláveis, que são a imprensa - e eu divido bem o que é a imprensa e quem são os influencers, que são coisas distintas; e o público em geral, que a gente não tem controle nenhum. Mas eu acho que se um dia alguns desses que fazem isso pararem um pouquinho pra pensar 'Pô, se eu tivesse um filho de 14 anos, será que eu gostaria de ter essa exposição?' Eu não gostaria. Agora... De novo, como dizem os espanhóis, es lo que hay. E a gente tem que educá-los. A família da Naná é super legal. Família humilde, escuta muito a gente. Em nenhum momento, subiu à cabeça isso que falam. Eles mantêm a vida normal e corrente como era antes e como tem que ser."

"O que chega na Naná, no Guto, na Pietra, é o seguinte: você é isso, você é aquilo. É a nova Sabalenka, é 'metralhadora não sei o quê', é 'matadora de profissional'. Ao mesmo tempo, a gente vive numa democracia. Cada um escreve o que quiser. Não posso chegar no cara e falar 'por favor, não chama ela de nova Sabalenka'."

São apenas alguns trechos. A íntegra está aqui.