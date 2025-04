Com a temporada de saibro se aproximando, o melhor para um tenista precisando desesperadamente de vitórias seria fazer uma preparação mais longa na terra batida. Bia e sua equipe sabem disso. No entanto, foram a Ostrava competir em quadra dura para dar uma chance ao time brasileiro. Espanha e República Tcheca, escaladas como estavam, eram adversários derrotáveis, mas o "biadependente" time brasileiro, que não tem uma número 2 capaz de consistentemente bater adversárias do top 100, precisava de Bia.

Mesmo na fase ruim, a paulista foi. Sacrificou sua preparação para o WTA 500 de Stuttgart, que começa agora, segunda-feira, para que a equipe tivesse uma possibilidade. Os resultados não vieram. Bia perdeu para Noskova e Bouzas Maneiro, duas oponentes que ela possivelmente derrotaria em outro momento. Paciência. Valeu a tentativa. Afinal, se foi ruim com ela, teria sido muito pior sem ela. E o esforço da número 1 do Brasil merece ser reconhecido.

Obrigado, Bia, pelo sacrifício.

.

Quer saber mais? Conheça o programa de financiamento coletivo do Saque e Voleio e torne-se um apoiador. Com pelo menos R$ 15 mensais, apoiadores têm acesso a conteúdo exclusivo, como podcast semanal, lives restritas a apoiadores, áudios exclusivos e de entrevistas coletivas pelo mundo, além de ingresso em grupo de bate-papo no Telegram, participação no Circuito dos Palpitões e promoções.

Acompanhe o Saque e Voleio também no Threads, no Bluesky e no Instagram.