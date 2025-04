BJK Cup: Brasil sofre derrota desanimadora para a República Tcheca

Duas simplistas em momento ruim, jogando fora de casa e em um piso que favorecia o competente time da casa. Honestamente, não dava para esperar algo muito diferente. O time brasileiro estreou na fase de Qualifiers da Billie Jean King Cup com uma derrota por 2 a 0 diante da República Tcheca, em Ostrava. Pior: sem vencer sets e levando dois pneus nas simples

Primeiro, Laura Pigossi (#182) foi superada por Marie Bouzkova (#58) por 6/0 e 7/6(3). Depois, Beatriz Haddad Maia (#17) caiu diante de Linda Noskova (#33) por 6/4 e 6/0. O resultado deixa o time do capitão Luiz Peniza com pouquíssimas chances de terminar em primeiro lugar no Grupo B, que também tem a Espanha, e avançar à fase final da competição.

No primeiro jogo, Bouzkova passeou no primeiro set. Pigossi só venceu um game quando já perdia por 6/2 e 2/0 e, mesmo assim, precisou de um game pavoroso da tenista da casa. A sorte da brasileira é que a tcheca teve uma grande queda de nível. Pigossi se encontrou e até conseguiu atacar mais em alguns momentos, enquanto Bouzkova vivia altos bem altos e baixos bem baixos. Laura sacou para o set duas vezes, mas não fechou. Então, no tie-break, Bouzkova deu as cartas.