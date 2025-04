Grãos de saibro: Alcaraz e Zverev voltam a vencer, e Rune surpreende

Holger Rune foi o grande nome de Barcelona. E uma surpresa e tanto, considerando sua temporada de problemas físicos e inconsistências (sim, eu sei que ele foi vice em Indian Wells). O dinamarquês, aliás, parece ter se reencontrado com o estilo de tênis que mais lhe favorece: trocas de bola mais longas e contra-ataques mortais. Algo parecido com o que Djokovic faz de melhor (falo de estilo, não de qualidade, gente!). Rune sempre foi mais eficiente assim do que quando tentou, aqui e ali, definir partidas com pontos mais curtos.

No torneio espanhol, Holger foi um paredão que derrubou os ótimos saibristas Báez e Ruud (este último, com certa facilidade) e acabou testando a paciência de Alcaraz na final. O espanhol, acostumado a comandar ralis do fundo de quadra, não levou a vantagem habitual neste domingo. Assim, frustrado com a competência e a regularidade do oponente, afobou-se e tomou decisões ruins, sobretudo com precipitadas (e péssimas) subidas à rede. Da metade do segundo set até o fim, Rune foi senhor do jogo.

Pela ótima sequência de atuações em Barcelona, é lógico que Rune passe a aparecer em um posto mais alto na lista de candidatos ao título de Roland Garros, mas resta um ponto de interrogação sobre seu condicionamento. Por quanto tempo ele aguentará jogar nesse ritmo e com essa consistência? E se o fizer em Madri e/ou Roma, chegará bem fisicamente a Paris?

Alexander Zverev por sua vez, passou por um momento difícil mentalmente, como ele mesmo admitiu em entrevistas. Não lidou bem com a derrota na final do Australian Open e, em vez de descansar o corpo e a cabeça, cumpriu com os compromissos vindo a Buenos Aires e Rio de Janeiro. Nota 10 pelo profissionalismo, mas é inegável que a sequência lhe fez mal, e o resultado disso foram derrotas precoces em Acapulco, Indian Wells, Miami e Monte Carlo (além de Rio e BA, claro).

Foi necessário voltar para casa, no ATP 250 de Munique, para voltar a somar vitórias seguidas. Sim, era uma chave um tanto acessível, mas Sascha só perdeu um set em uma semana contra Muller, Altmaier, Griekspoor, Marozsan e Shelton. Já é algo para quem precisava bastante de um período assim. O título, combinado com o revés de Alcaraz diante de Rune, recoloca Zverev como número 2 do mundo - o que é importante porque, mantido o posto, evita uma semi contra Sinner em Roma e Roland Garros.