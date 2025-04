Brasil 'biadependente' termina Billie Jean King Cup zerado nas simples

Infelizmente, o Brasil já não tinha mais chances matemáticas quando isso aconteceu (imagino que Bia não sabia das contas quando entrou em quadra). E Haddad Maia acabou sucumbindo na reta final do terceiro set, apesar de ganhar uma segunda vida após um péssimo sétimo game de Bouzos Maneiro, que tinha 4/2 de vantagem. No décimo game, Bia abre 30/0 e perde quatro pontos seguidos. Uma direita vencedora da espanhola definiu o confronto. É a oitava derrota consecutiva da número 1 do Brasil.

Resumindo? Não que seja novidade, mas se algo fica evidente mais uma vez na Billie Jean King Cup, é a "biadependência" do time brasileiro. O capitão Luiz Peniza segue sem uma número 2 capaz de vencer jogos nesse nível, contra adversárias do top 100 - muito menos em quadra dura. Uma campanha melhor nesta competição não era nada impossível. Para isso, contudo, Bia precisaria jogar mais.

Coisas que eu acho que acho:

- Vi, sim, alguma evolução em Bia Haddad nesta sexta-feira. Mais na postura do que no tênis praticado. Pode ser consequência do ambiente de equipe e de ter essa pequena torcida na beira da quadra. Na prática, não adiantou. O futuro vai dizer se foi um ponto de partida para um momento melhor no circuito.

- Apesar dos resultados, é preciso reconhecer e agradecer a Bia por ter ido a Ostrava. Escreverei mais sobre isto amanhã.

- Ah, Alexandre, por que você não citou as duplas? A partida contra a República Tcheca beirou o irrelevante, já que o confronto estava perdido, e contava apenas pelo saldo, que poderia nem ser um fator (como não será). A dupla desta sexta não vale nada mesmo, nem para Brasil nem para Espanha. O título do grupo será decidido em um confronto direto entre espanholas e tchecas.