João Reis vira referência LGBT no tênis: 'Minha voz é importante agora'

Era para ser apenas um desejo público de feliz aniversário para o namorado, mas a postagem feita no dia 7 de dezembro por João Lucas Reis, o 11º mais bem colocado brasileiro no ranking mundial do tênis, pegou muita gente de surpresa. A maioria dos fãs da modalidade não sabia do relacionamento do pernambucano, e a repercussão foi muito além das expectativas do próprio atleta.

Do dia para a noite, João transformou-se no "primeiro tenista homem do mundo em atividade a assumir sua homossexualidade." Notícias sobre seu post no Instagram correram o planeta, preenchendo todo tipo de veículo jornalístico, do Pink News ao Daily Mail. Até o New York Times procurou o atleta.

Reis tornou-se uma referência mundial. Pioneiro para uns, inspiração e muito mais para outros. No meio disso tudo, precisava manter a cabeça no lugar e disputar um torneio importante: a Procopio Cup, em São Paulo, não dava pontos no ranking, mas premiava o campeão com um wild card - convite - para o Rio Open, um ATP 500, o mais importante torneio do circuito mundial na América do Sul.