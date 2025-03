Bia Haddad precisa mudar algo com urgência

Bia Haddad Maia é eliminada em Miami vencendo apenas dois games: 6/0 e 6/2 para Linda Fruhvirtova, 19 anos, #215 do mundo.



- Seis derrotas seguidas

- 0v e 4d em WTA 1000

- 2v e 8d na temporada

- 0 vitória sobre top 80



Preocupante já é eufemismo para definir o 2025 da paulista. -- Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) March 21, 2025

Se as estatísticas são ruins, as imagens são mais graves. Bia saiu de quadra às lágrimas mais uma vez. Sem vencer há dois meses e meio, parece uma menina que deixou de curtir o que faz. O rosto sob a toalha numa virada de lado. A fuga ao banheiro após um set que durou apenas 24 minutos. A raiva ao fazer um winner no último game de um jogo perdido contra a pouco expressiva Sonay Kartal, #83 do mundo em Indian Wells.

Bia ainda grita seus "vamos!", fecha o punho e tenta se motivar aqui e ali, como se tentasse dizer a si mesma que é possível ou que ela ainda acredita. Gestos que se perdem entre os muitos erros não forçados, ralis jogados quase sem propósito e um par de saques empurrados que deixam espectadores de queixo caído - e não no melhor dos sentidos. Seu tênis se esfacela ao longo das partidas, e nem sua tão conhecida resiliência consegue resgatá-la hoje em dia.

Burnout? Em março? Soa estranho, mas seria meu palpite. Caso de alguém que ainda precisa de férias. Que se exigiu até o fim do ano passado e não recuperou o bastante naquela apertada semaninha de férias no nordeste (que nunca é mesmo suficiente). Não seria nada ruim fazer essa pausa agora, mesmo no meio do calendário. Passar tempo com a família. Recuperar energia. Sair do ambiente frenético do circuito e desacelerar. Netflix and chill, dizem. Ou um bom livro sob a sombra de um coqueiro aleatório numa praia qualquer.

Bia parece não pensar assim. À ESPN, a brasileira disse, entre outras coisas que "é uma questão minha comigo, de condução de emoção"; que "não tenho nada para dar como desculpa, não é exterior isso"; que "poderia estar me escondendo, não estar no circuito, poderia não estar me enfrentando, me expondo"; que precisa de equilíbrio; que é momento de aprender, "sabendo que tênis é uma maratona, não um tiro de 100 metros"; e que iria tentar buscar soluções.