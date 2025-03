Saques de Mensik, Sabalenka brasuca e o que aprendemos com o Miami Open

Jakub Mensik called defeating his idol Novak Djokovic in Miami "the biggest day of my life." 💫#MiamiOpen pic.twitter.com/TgB8ahtYcI -- TNT Sports (@tntsports) March 31, 2025

Vale registrar: Mensik já tem vitórias sobre Rublev (2x), Dimitrov (2x), Casper Ruud, Jack Draper, Taylor Fritz e, agora, Novak Djokovic. São oito vitórias em 13 partidas contra top 10. Mais um número impressionante do rapaz.

O que impressiona mais sobre Mensik hoje: entre a elite, o tcheco está entre os tenistas que menos vencem pontos com o segundo serviço. Só que, seu primeiro saque faz tanto estrago que compensa o ponto fraco. Em algumas partidas, Mensik fez aces em mais de 26% dos pontos. É um número que praticamente não existe hoje no circuito. Vale ler este texto no Tennis Abstract para ter uma ideia melhor do poder do primeiro serviço do tcheco.

Especificamente sobre Fonseca: o rapaz segue jogando em um nível altíssimo, bastante acima do seu ranking. Todos que o derrotaram recentemente o fizeram com atuações brilhantes, de Sonego em Melbourne a De Minaur em Miami. Isso diz bastante sobre a consistência que o brasileiro vem mostrando.

Fazer a dobradinha Indian Wells-Miami é muito mais difícil do que alguns grandes nomes já fizeram parecer (como Iga em 2022). Draper e, especialmente, Andreeva, que vinham muito bem, fizeram pouco na Flórida. Embora sejam torneios consecutivos com dias de folga entre as partidas, o nível de exigência mental é alto. É preciso muito para levantar os dois troféus no mesmo ano.